''Jakuzi'' tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı - Son Dakika
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Politika

''Jakuzi'' tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı

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Son dönemlerde ''jakuzi'' tartışmaları ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nde güncel borç tablosu belediye binasına asıldı. Tabloya göre; belediyenin yaklaşık 2 milyar TL'lik borcu var.

16.04.2024 11:46  Güncelleme: 12:23
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15 yıl önce Samandıra, Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesi ile ilçe statüsü kazanan Sancaktepe, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmişti. İlçenin el değiştirmesi ile birlikte başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atılmış, eski belediye başkanı Şeyma Döğücü ise "İftira atıyorlar" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. "Jakuzi" tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin güncel borç tablosu açıklandı.

2 MİLYAR TL'LİK BORCU VAR

Belediye binasına asılan pankarta göre; belediyenin yaklaşık 2 milyar TL'lik borcu var. Belediyenin sadece müteahhitlere olan borcu ise 804 milyon TL olarak açıklandı. Belediye binasına asılan pankartı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, "Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu" notunu düştü.

İşte belediye binasına asılan o pankart;

'Jakuzi' tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı
\'\'Jakuzi\'\' tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi\'nin borcu dudak uçuklattı

Şeyma Döğücü, Alper Yeğin, Sancaktepe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Jakuzi'' tartışması ile gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Mi Box: Bunlar borç bırakmadan kasaları boşaltmadan gider mi şaşırılacak bir şey olmadı herkes için 602 63 Yanıtla Mert kursun : Giden chp liler astimi yeni gelen chp lilere biz bukadar para biraktik kasada diye troller akp den chp ye gecenler asiyor chp de kalipda isim degistirenlerde assinda seffaf diyosunuzya inannalim 56 130 Can Vatan: Halkın Parasını Şatafat ve Gereksiz Harcamaların Sonunda Belediyelerin Tümü Batakda 92 12
  • MUSTAFA AKTAŞ: Yeni seçilen Sayın Başkana cagrimdir. Lütfen belediyenin üst katını halkın ziyaretine açın. Millet halk bunları görsün 423 26 Yanıtla Korul Nuri: Acamazlar Cünki onlarda sira o sadece mahsumuz ayaklari.Bide bunlar giderken bakmak ve karar vermek lazim. 71 180
  • Murat Bulut: Kim yolsuzluk yapıyorsa kesinlikle yargılanma siyasetle yargı ayrılmalı 361 3 Yanıtla
  • İmat Mustafa ELBABA: Çalışmış, üretmiş, Bedava olmuyor bunlar. Yeni gelen başkan hiç bir yatırım yapmasın. Borç ta olmaz. alacak ta. 65 244 Yanıtla Selim Kayisi: bana üretmiş olduğu bir şey söylesene ? 77 10 Samet Aldemir: senin kafana 5 senede hiç kasasına para girmedimi bu belediyenin senin benim paramı yandaşlara sacmislar hala onları savunuyorsun yazık sana senin gibiler yüzünden bu hale geldik 52 2
  • Serkan Basar: Söğüşlemede nirvana bu olsa gerek 249 19 Yanıtla
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