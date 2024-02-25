Jandarma Genel Komutan Yardımcısı FETÖ taktiğiyle hedef alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı FETÖ taktiğiyle hedef alındı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı FETÖ taktiğiyle hedef alındı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, FETÖ taktiğiyle hedef alınarak itibar suikastına maruz kaldı. Diyarbakır'da ve diğer görevlerinde başarılı çalışmalara imza atan Korgeneral Koç, halkın sevgisini kazanmıştı. Ancak bir gazetede çıkan bir fotoğraf nedeniyle hedef gösterilerek tepkilerin odağı haline geldi.

25.02.2024 17:53  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un, FETÖ taktiği ile hedef haline getirilmesine tepkiler sürüyor.

Bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığında açıklanacak terfiler öncesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) taktiğiyle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, itibar suikastıyla hedef alındı.

Diyarbakır'da ve çalıştığı her görevde sayısız başarıya imza atarak tayini çıkınca Diyarbakır halkının alkışlarla uğurladığı Korgeneral Koç, bölgede halkın arasında olup samimiyetiyle gönüllerde yer edinmişti. Korgeneral Koç, bir gazetede kendisini ziyarete gelen vatandaşla olan fotoğrafın bir dini guruba mensup olduğu algısıyla hedef alınmaya başlandı.

Görev yaptığı şehirlerde ve makamlarda devletin kapısını vatandaşa açan Korgeneral Koç'un, hedef gösterilmesi Diyarbakır da ve yurt içinde sevenleri tarafından yoğun tepki gördü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Korgeneral, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Jandarma Genel Komutan Yardımcısı FETÖ taktiğiyle hedef alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 20:08:17. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı FETÖ taktiğiyle hedef alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement