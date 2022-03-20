Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

20.03.2022 07:33
Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşerek, dünyanın herhangi bir bölgesinde statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerin kabul edilemez olduğu konusunda anlaştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşerek, dünyanın herhangi bir bölgesinde statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerin kabul edilemez olduğu konusunda anlaştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, Ukrayna'daki durumu ve diğer bölgesel ve küresel konuları masaya yatıran ikili, ülkelerinin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonunu gerçekleştirme çabalarını sürdürme konusunda anlaştı. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna işgalini "küresel düzenin temellerini sarsan bir durum" olarak niteleyen Kishida toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Başbakan Modi ve ben, statükonun hiçbir bölgede zorla tek taraflı olarak değiştirilmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda anlaştık. Anlaşmazlıklara uluslararası hukuka dayalı barışçıl çözümler aranması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefini gerçekleştirme çabalarını sürdürmek de büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Modi'den, Hindistan-Japonya işbirliği vurgusu

Ukrayna'daki duruma doğrudan değinmeyen Modi ise yaptığı açıklamada, "Jeopolitik olaylar yeni zorluklar ortaya koyuyor. Japonya ve Hindistan arasındaki derinleşen işbirliği sadece iki ülke için değil, Hint-Pasifik bölgesi ve dünya için de önemli" şeklinde konuştu. Görüşmelerden sonra yayınlanan ortak açıklamada ise Ukrayna'da "devam eden çatışma ve insani krizle ilgili ciddi endişe duyulduğu" ifade edilirken, "şiddetin derhal durdurulması" çağrısında bulunuldu. Fakat doğrudan Rusya'ya atıfta bulunulmadı. Ayrıca iki ülkenin, çatışmaların derhal durdurulması ve diyaloğun teşvik edilmesi çağrısında bulunacağı ve bölgeye insani yardım sağlayacağı ifade edildi. - TOKYO

Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak Son dakika gündem: Japonya 5 yıl içerisinde Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacak Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

Togo Cumhuriyeti, Narendra Modi, Japonya, India, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 07:39:26. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement