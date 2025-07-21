Japonya'da İktidar Koalisyonu Çoğunluğu Yitirdi - Son Dakika
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Politika

Japonya'da İktidar Koalisyonu Çoğunluğu Yitirdi

Japonya\'da İktidar Koalisyonu Çoğunluğu Yitirdi
21.07.2025 10:04
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Liberal Demokrat Parti ve Komeito, üst meclis seçimlerinde çoğunluğu kaybetti.

Japonya'da 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin (Üst Meclis) 125 üyesini belirlemek üzere yapılan olağan seçimde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Japonya'da 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin (Üst Meclis) 125 üyesini belirlemek üzere dün yapılan olağan seçimin sonucu belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak meclisteki çoğunluğu kaybetti. LDP'nin 39 sandalyenin sahibi olduğu seçimde, Komeito ise 8 sandalye kazanabildi. Muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) 22 sandalye kazanırken, Halkın Demokratik Partisi (DPFP) 17, yabancı karşıtı söylemlerle öne çıkan Sanseito ise 14 sandalye elde etti. Japonya İnovasyon Partisi (JIP) 7, Japonya Komünist Partisi (JCP) 3, Reiwa Shinsengumi 3, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 1, Japonya Muhafazakar Partisi (CPJ) 2 sandalyenin sahibi olurken, diğer sandalyeler ise bağımsız adayların oldu.

LDP'nin kuruluşundan bu yana ilk: Meclisin iki kanadında da çoğunluk kaybedildi

Danışmanlar Meclisi'nde 75 sandalyeye sahip olan LDP-Komeito koalisyonu bu seçimde 50 sandalye elde edemeyerek, meclis çoğunluğu için gereken toplam 125 sandalyenin altına düştü. Son gelişmelerle birlikte, geçen yıl yapılan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden iktidar koalisyonu, Danışmanlar Meclisi'nde de (Üst Meclis) çoğunluğu yitirmiş oldu. LDP, partinin kurulduğu 1955 yılından bu yana ilk kez meclisin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetti.

Japonya'da halk sandığa gitmişti

Japonya'da halk, Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) üyelerinin yarısını belirlemek üzere her 3 yılda bir gerçekleştirilen olağan seçim kapsamında sandık başına gitmişti. 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin 125 üyesinin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemleri ülke genelindeki 44 bin 700 noktada dün saat 07.00'de başlamıştı. 75 üyenin Japonya'daki seçim bölgelerinden, 50 üyenin ise nispi temsil yoluyla meclise girmeye hak kazanacağı seçimde sandıklar saat 20.00'de kapanmıştı. İktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun en az 50 sandalye kazanarak Danışmanlar Meclisi'ndeki 125 sandalyelik çoğunluğu koruyup koruyamayacağı merak konusu olmuştu. Meclis çoğunluğunun kaybedilmesi halinde iktidar koalisyonunun yasa tasarıları için geçici muhalefet desteği aramak zorunda kalabileceği belirtilirken, böyle bir başarısızlığın LDP Genel Başkanı ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın siyasi geleceğini olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılmıştı.

Her 3 yılda bir yarısı seçiliyor

Japonya'nın çift kademeli yasama organı olan Ulusal Meclis (Diyet), başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) ve daha az yetkiye sahip olan Danışmanlar Meclisi'nden (Üst Meclis) oluşuyor. Her 3 senede bir gerçekleştirilen seçimlerde, Danışmanlar Meclisi üyelerinin yarısı belirleniyor. Her iki meclisin üyeleri, halk tarafından seçiliyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Demokrat Parti, Politika, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya'da İktidar Koalisyonu Çoğunluğu Yitirdi - Son Dakika

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