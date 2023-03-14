Japonya'da oturumlara katılmayan YouTuber vekil ihraç ediliyor - Son Dakika
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Japonya'da oturumlara katılmayan YouTuber vekil ihraç ediliyor

14.03.2023 16:16
Japonya'da oturumlara katılmayan YouTuber vekil ihraç ediliyor

Japonya Ulusal Meclisi'nin üst kanadı Senato, çektiği magazin içerikli videolarla ünlenen ve geçtiğimizTemmuz ayında meclise giren YouTuber Yoshikazu Higashitani'yi oturumlara katılmadığı gerekçesiyle ihraç etme kararı aldı.

Japonya Ulusal Meclisi'nin üst kanadı Senato, çektiği magazin içerikli videolarla ünlenen ve geçtiğimiz

Temmuz ayında meclise giren YouTuber Yoshikazu Higashitani'yi oturumlara katılmadığı gerekçesiyle ihraç etme kararı aldı.

Japonya'da, Alt Meclis (Temsilciler Meclisi) ve Üst Meclis'ten (Senato) oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen parlamento, çektiği magazin içerikli videolarla ünlenen ve geçen yıl temmuz ayında meclise giren YouTuber Yoshikazu Higashitani'yi tek bir meclis oturumuna dahi katılmadığı gerekçesiyle görevinden ihraç etme kararı aldı. Bugün toplanan Üst Meclis Disiplin Kurulu, GaaSyy olarak da bilinen YouTuber Higashitani'nin meclisten ihracına oy birliğiyle yeşil ışık yaktı. Yarın resmiyet kazanması beklenen kararla birlikte 1950'den beri ihraç edilen üçüncü meclis üyesi olması beklenen Higashitani'nin, ayrıca devamsızlık nedeniyle görevden alınan ilk milletvekili olması bekleniyor.

Ünlülerden kaçtığı iddia ediliyor

Higashitani, 2013'te aktivist Takashi Tachibana tarafından kurulan ve tek amacı Japon kamu yayıncısı NHK'nın halktan topladığı lisans ücretlerine karşı çıkmak olan NHK Partisi'nden meclise girmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı tahmin edilen Higashitani, hiçbir meclis oturumuna katılmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ünlüler tarafından açılan karalama davalarından kaçmak üzere yurt dışına gittiği iddia edilen Higashitani, son olarak geçtiğimiz ay şubat meclis tarafından yapılan oturumlara katılma ve özür dileme çağrısına rağmen görevine dönmemişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Higashitani, başkent Tokyo'nun yerine Türkiye'ye giderek depremzedelere bağış yapacağını belirtmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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