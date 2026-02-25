\'\'Kabe\'de hacılar hu der Allah\'\' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

AK Parti Grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Karatüre tarafından seslendirilen "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine de değindi.

"TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM"

"Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu neşeyi manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Kabe'de hacılar hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER

Sözlerinin devamında "Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla lafza-i celali seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri ve aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Şunu bir defa açık açık söylemek isterim. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır. Bu milletin fotoğrafıdır" diyen Erdoğan, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

BAHÇELİ DE KAYITSIZ KALAMAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilahiyi seslendiren Celal Karatüre'yi tebrik etmişti. Milli değerlere vurgu yapan Bahçeli, "Bu günlerde dağa taşa Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' isimli ilahi ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi de gönülden alkışlıyoruz" demişti.