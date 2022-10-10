Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları... - Son Dakika
Üye Girişi

Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...

10.10.2022 07:29

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de 3 ana konu ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Ayrıca EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu da görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda birçok önemli konu ele alınacak.

BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ ANAYASA TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi. Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Toplantıda yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

YORUMLAR
500

Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları... - Son Dakika


Son Dakika
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
07:29 Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 08:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement