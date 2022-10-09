Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak

09.10.2022 14:41
Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak kabinede başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta başörtüsü çıkışıyla gündem olmuştu. Bu gelişmenin ardından da CHP 3 maddelik bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu hamleye "Güya günah çıkartıyorlar. Eğer samimiysen gel bu meseleyi anayasal düzeyde çözelim" sözleriyle karşılık vermişti. Ardından da Erdoğan konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıklamıştı.

BAKANLIK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

KABİNE TOPLANTISINDA SUNUM YAPACAK

Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi. Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

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