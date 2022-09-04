Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeler var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeler var

04.09.2022 23:56

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda başta vatandaşa rahat bir nefes aldırması beklenen elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesiyle ilgili konu var. Aynı zamanda enflasyon ve sosyal konut projesi de toplantının öncelikli maddeleri arasında.

Türkiye'de milyonlarda dar gelirli vatandaşın gözü, Ankara'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı toplantı, hayli yoğun bir gündemle toplanacak. Masadaki en önemli konu ise elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi olacak.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil, varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi kabine toplantısının gündeminde olacak. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak. Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAM SİLİNECEK BORÇ MİKTARI HAYLİ YÜKSEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

ENFLASYON VE SOSYAL KONUT PROJESİ DE KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddelerinden biri de enflasyon olacak. Enflasyonu düşürme noktasında kararlı olduğunu her fırsatta dile getiren hükümet üyeleri, nasıl önlemler alabileceklerini görüşecek. Ayrıca toplantıda 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detaylarının açıklanması beklenen sosyal konut projesiyle ilgili son detayların da ele alınması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeler var - Son Dakika
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