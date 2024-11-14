Kadıköy Belediye Başkanı\'ndan, İBB Meclisi\'nde dikkat çeken çağrı

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısında konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"BEN DAHİL BURADAKİ HERKESİN 10 YILLIK KAYITLARINI İNCELEYELİM"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösteren Kösedağı, meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Ben burada FETÖ kumpasını gördüm. Burası kurşunlandığında ben buradaydım, sizde buradaydınız. Hani Ahmet Hoca'nın son 10 yıllık kayıtlarını incelediniz ya. Hodri meydan, ben dahil buradaki herkesin son 10 yıllık kayıtlarını inceleyelim. Var mısınız?"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın yaptığı konuşmayı, salondaki CHP'liler üyeler ayakta alkışladı.