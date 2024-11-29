Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur - Son Dakika
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Politika

Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur

Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur

Yalçın Topçu, kadına şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını vurguladı, toplumsal cinsiyet eşitliğine destek verdi.

29.11.2024 13:22
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kadına şiddet her ne gerekçe ile yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur ve dinimizde namus gerekçesi ile insan öldürmenin yeri yoktur" dedi.

Kadınların çalışma hayatına katılmaları, siyasette ve bürokraside daha fazla pay sahibi olmaları için çalışan Anadolu Çınarları Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti. Dernek üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Topçu, "Devletimiz; Nene Hatun, Kara Fatma, Gördesli Makbule'nin hemcinslerine karşı işlenen bu insanlık suçlarını engellemede, hayatın her alanında özelikle kız çocuklarımızın okullaşma oranı ile kadınların çalışma hayatına katılmalarında, siyasette ve bürokraside daha fazla pay sahibi olmalarında birçok batılı ülkelerdeki oranları geride bırakmış olup, daha da üst seviyelere taşıma kararlılığındadır" diye konuştu.

Kadına şiddet ve yaşanan kadın cinayetleri hakkında da Topçu, "Kadına şiddet her ne gerekçe ile yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur ve dinimizde namus gerekçesi ile bile insan öldürmenin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Anadolu Çınarları Derneği Genel Başkanı Hüseyin Akın ise, "Anadolu'nun kadim kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Ankara'da yeni kurulan Anadolu Çınarları Derneği olarak ilk resmi ziyaretimizi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bağımsız Kültür ve Turizm Bakanı olan Sayın Yalçın Topçu Bey'e gerçekleştirdik. Kuruluşunun temeli kadın ağırlıklı olan ve kadınlara yönelik çalışmalar yapmayı planlayan derneğimizin üyelerini temsilen bir grup kadın üyemizle yaptığımız bu ziyarette sayın başdanışmanımızın güler yüzü, samimiyeti ve kadın toplumuna karşı saygılı davranışı bizi onore etti. Kadın ağırlıklı çalışan ve özellikle şiddete uğramış mağdur ya da mazlum kadınların haklarını korumak ve kadınlarımızın daha refah içinde ve mutlu yaşamaları için destek istediğimiz ve her zaman bizim yanımızda olacağının güvenini hissettiğimiz Sayın Yalçın Topçu ve ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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