Kadınların Güçlü Temsili Şiddeti Önler

TBMM'de çalışma süresini tamamlayan Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, "Kadınlarımızın siyasette, ekonomide, eğitimde ve iş yaşamında olmak üzere toplumun her alanında güçlü temsili, şiddetin önlenmesinde en etkili önlemlerin başında gelmektedir." ifadesini kullandı.

Cevizoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadınların toplumdaki onurlu yerini, eşitlik ve adalet mücadelesini bir kez daha hatırlatan ve "derin anlam taşıyan" bir gün olduğunu ifade etti.

Hükümetlerinin, kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesini en üst düzeyde benimsediğini belirten Cevizoğlu, bu doğrultuda kararlı ve kapsamlı adımlar atıldığını anlattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de akla, kadına şiddet geldiğini aktaran Cevizoğlu, "Sosyolojik açıdan kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir sapma değil, eşitlik ve adalet ilkelerinin açık bir ihlali olarak gerçekleşen, toplumsal norm ve kültürel kalıpları da kapsayan dünya çapında derin bir toplumsal sorundur." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizoğlu, şiddet olgusunun "psikolojik", "ekonomik", "fiziksel", "dijital" ve "ısrarlı takip" gibi çok katmanlı biçimleri bulunduğuna işaret ederek, kadına yönelik şiddetle mücadelede bugüne kadar hayata geçirilen uygulamaları hatırlattı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın koruyucu-önleyici hizmetlerden adalete erişime kadar geniş bir yelpazede somut hedefler içerdiğine dikkati çeken Cevizoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın siyasette, ekonomide, eğitimde ve iş yaşamında olmak üzere toplumun her alanında güçlü temsili, şiddetin önlenmesinde en etkili önlemlerin başında gelmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyada çocuklara, yaşlılara, akranlara uygulanmaması gerektiği gibi bir tek kadına dahi şiddet uygulanmaması dileklerimle bu günü kutluyorum."