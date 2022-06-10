KAF Başkanı Aslan Açıklaması - Son Dakika
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KAF Başkanı Aslan Açıklaması

10.06.2022 16:32
KAF Başkanı Aslan Açıklaması

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Başkanı Rasim Aslan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretinin önemli olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ilimize ziyaretleri her türlü siyasi mülahazanın üstünde bir durumdur" dedi.

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Başkanı Rasim Aslan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretinin önemli olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ilimize ziyaretleri her türlü siyasi mülahazanın üstünde bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Van'a yapacağı ziyaretle ilgili açıklamada bulunan KAF Başkanı Rasim Aslan, aşiret reisleri ve kanaat önderleriyle yapılan istişare neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en görkemli bir şekilde karşılayacaklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretleri her türlü siyasi mülahazanın üstünde bir durumdur. Bu nedenle halkımızın bu sevgi ve teveccühü siyasi bir makamın başarısı olarak düşünülmemeli ve değerlendirilmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ile yapacağı açılışların başta ilimiz olmak üzere halkımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan a hoş geldiniz diyoruz" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KAF Başkanı Aslan Açıklaması - Son Dakika

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