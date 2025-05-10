Kağıt ve Baskı Sektöründe Güç Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Kağıt ve Baskı Sektöründe Güç Birliği Toplantısı

Kağıt ve Baskı Sektöründe Güç Birliği Toplantısı

ASO ve ATO işbirliğiyle kağıt ve baskı sektörünün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

10.05.2025 11:19
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Ankara Sanayi Odası 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi ile Ankara Ticaret Odası 10 No'lu Basın Yayın Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkan Ardıç, sektörün daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için güç birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Ankara Sanayi Odası 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi ile Ankara Ticaret Odası 10 No'lu Basın Yayın Meslek Komiteleri "Müşterek Toplantısı" ASO'da gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün güncel sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı. ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, ASO Ekonomi Müşaviri Prof. Dr. Murat Çetinkaya, ilgili meslek komiteleri üyeleri ve Ankara Matbaacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, sektörün daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için güç birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Kağıt ve baskı sektörünün yalnızca kitap, dergi veya ambalaj üretimiyle sınırlı olmadığını belirten Başkan Ardıç, "Kültürel mirasımızın taşınmasına, eğitim materyallerimizin hazırlanmasına ve ticaretin sürdürülebilirliğine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Dolayısıyla bu sektördeki her gelişme, toplumsal ve ekonomik kalkınmamıza doğrudan katkı sağlıyor" dedi.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle müşterilerin beklentilerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Başkan Ardıç," Firmalar sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için bu değişime hızla adapte olmalıdır. Rekabetin arttığı ve piyasa şartların zorlaştığı bir dönemde firmalarımızın yüksek kaliteli, yeni özelliklere sahip, kullanım değeri daha yüksek ürünler geliştirmesi zaruret haline gelmiştir" dedi.

Kağıt ve Baskı İşleri komitesinin faaliyet ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Ardıç sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilen projeler, atılan adımlar ve elde edilen başarılar, komitenin kararlılığını ve vizyonunu gözler önüne seriyor. Düzenlediğiniz etkinlikler ve yürütülen projeler, hem katılımcılara hem de topluma önemli katkılar sağlamış, komitenin etkisini geniş bir kitleye yaymıştır. Eğitim programları, sosyal sorumluluk projeleri ve sektörel iş birlikleri, sadece bugün için değil, sektörün geleceği açısından da son derece önemlidir. Bu vesileyle, Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Sayın Mehmet Osmanbeyoğlu'na, Komite Başkanımız Sayın Beste Rodoslu'ya ve Komite Üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sektörün daha güçlü, daha yenilikçi ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için hep birlikte çalışacağımıza yürekten inanıyorum"

ATO Başkanı Gürsel Baran da sektörün gelişimine katkı sağlayacak bu verimli toplantı için ASO Başkanı Seyit Ardıç'a teşekkür etti.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu ise komitenin son dönemde yürüttüğü çalışmaların sektörün gelişimi açısından önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Kağıt ve baskı sektörünün, sanayinin pek çok alanına dokunduğunu ve bu yönüyle stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Osmanbeyoğlu, "Komite olarak, sektörümüzün sorunlarını sahada tespit ediyor, çözüm önerileri geliştiriyor ve bunları ilgili kurumlara taşıyoruz. Amacımız, sadece mevcut sorunlara çözüm üretmek değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek adımlar atmaktır" dedi.

Sektörün güncel sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındığı toplantıda; ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Ankara Sanayi Odası'nın çalışmalarını yürüttüğü "ASO Teknoloji Üssü" ve "ASO Serbest Bölgesi" projeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantı, ASO Ekonomi Müşaviri Prof. Dr. Murat Çetinkaya'nın güncel ekonomik ve sektörel gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kağıt ve Baskı Sektöründe Güç Birliği Toplantısı - Son Dakika

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