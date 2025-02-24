Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Politika

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan Hapis Cezası Aldı

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alarak görevden alındı. Yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan vekil olarak atandı.

24.02.2025 07:52
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Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden alındı, yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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