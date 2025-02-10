Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Fethiye Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fethiye Mahallesi sakinleriyle buluştuğu ziyarette, "Bizim yerimiz halkımızın yanı. Memleketime hizmet etmek benim için büyük bir gurur ve Allah bize bu fırsatı nasip etti. Bunun hakkını vermek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, vatandaşların taleplerinin çözümü için mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fethiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Çırpanoğlu, çözüm odaklı çalışmalar için değerlendirmelerde bulundu.

Şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı benimsediğini belirten Çırpanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim öncesi ne vaat ettiysek hepsini yerine getiriyoruz. Bazen maddi değerle ölçülemeyecek şeyler vardır; huzur gibi. Önceden ilçemizde bir huzursuzluk hakimdi, ancak şimdi Kahramankazan'da herkes özgürce siyasetini yapıyor, işini sürdürüyor, belediyemize rahatça girip çıkabiliyor. Asfalt konusunda Kahramankazan, 25 ilçe arasında bir numara. 10 aylık görev süremizde önemli işler başardık, ancak daha fazlasını yapacağız. Yeni ihaleyle kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştireceğiz. Her yıl düzenli olarak bu ziyaretleri sürdüreceğiz. Bizim yerimiz halkımızın yanı. Memleketime hizmet etmek benim için büyük bir gurur ve Allah bize bu fırsatı nasip etti. Bunun hakkını vermek için var gücümüzle çalışacağız."

Başkan Çırpanoğlu, ziyaretlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların taleplerinin çözümü için gerekli adımları atacaklarını söyledi. - ANKARA