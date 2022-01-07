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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz köy ziyaretlerine devam ediyor

07.01.2022 11:02
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz köy ziyaretlerine devam ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olarak vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olarak vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Kahramankazan'ın köylerinde yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Oğuz, ziyaretleri kapsamında son olarak Alpagut köyü sakinleri ile buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını sorduğu vatandaşların isteklerini dinledi. Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana sürekli vatandaşlarla iç içe olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içeyiz ve ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda köylerimize ayrı bir önem veriyoruz. Kahramankazan ailesinin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz köy ziyaretlerine devam ediyor

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Alpagut, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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