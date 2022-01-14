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Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi

14.01.2022 12:06
Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi

Kahramankazan Belediyesi, bir ilkokula Destanın Mirasları Kütüphanesi, zeka oyunları atölyesi ve yaşam beceri atölyesi kazandırdı.

Kahramankazan Belediyesi, bir ilkokula Destanın Mirasları Kütüphanesi, zeka oyunları atölyesi ve yaşam beceri atölyesi kazandırdı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından İbrahim Bitik İlkokulu'na yapılan Destanın Mirasları Kütüphanesi, zeka oyunları atölyesi ve yaşam beceri atölyesinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. İlkokula kazandırılan Destanın Mirasları Kütüphanesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan'da ve tüm Türkiye'de o gece yaşananlara ilişkin kitapların da aralarında bulunduğu Türk ve dünya klasiklerinden oluşan çok sayıda eser yer alıyor. Kütüphane ve atölyeler sayesinde öğrenciler hem zihin dünyalarını hem de kişisel gelişimlerini zenginleştirirken, aynı zamanda yaşam becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

"Her zaman yanınızdayız"

Öğretmen olan Başkan Oğuz, atölyeler ve kütüphane ile öğrencilerin tarih, bilim ve kişisel gelişimi yaşayarak öğreneceklerini belirterek, "Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için belediye olarak tüm okullarımıza ve öğrencilerimize tüm alanlarda destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Okul Müdürü İbrahim Divanoğlu ise, "Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında her zaman yanımızda olan Başkanımız Serhat Oğuz'a ve belediyemize kütüphane ve atölyelerin açılmasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi
Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi
Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi

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Abdullah Selim PARLAR, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi - Son Dakika
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