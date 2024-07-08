Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Politika

Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun açılış ve selamlama konuşması ile başladı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında Kahramankazan Belediyesi'nin vatandaşa hizmet etmesini engelleyecek, vatandaş ile aralarında kurdukları samimiyet, birlik ve beraberlik köprülerinin körelmesine neden olacak herhangi bir engele taviz vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, vatandaşlar ile aralarına hiçbir maddi sorunun giremeyeceğini ifade etti.

Kahramankazan halkına hizmet etmek için çıktıkları yolda önlerine çıkan engelleri birer birer aşacaklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, "19 Mayıs'ımızı dolu dolu kutladık. Önümüzde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü var. Ülkemizin yanı sıra Kahramankazan'ımız için ayrı bir önemi olan bugünü konser, havai fişek gibi eğlenceli etkinliklerle değil, matem havasında nöbet tutarak gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından haziran ayı meclis tutanağı, temmuz ayı meclis gündemi oylamaya sunuldu. Önergelerin kabul edilmesinin ardından bir sonraki meclis toplantısının 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılması kararı ile toplantı sona erdi. - ANKARA