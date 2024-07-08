Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşti. Başkan Çırpanoğlu, vatandaşlara hizmet etmek için engelleri aşacaklarını vurguladı.

08.07.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun açılış ve selamlama konuşması ile başladı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında Kahramankazan Belediyesi'nin vatandaşa hizmet etmesini engelleyecek, vatandaş ile aralarında kurdukları samimiyet, birlik ve beraberlik köprülerinin körelmesine neden olacak herhangi bir engele taviz vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, vatandaşlar ile aralarına hiçbir maddi sorunun giremeyeceğini ifade etti.

Kahramankazan halkına hizmet etmek için çıktıkları yolda önlerine çıkan engelleri birer birer aşacaklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, "19 Mayıs'ımızı dolu dolu kutladık. Önümüzde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü var. Ülkemizin yanı sıra Kahramankazan'ımız için ayrı bir önemi olan bugünü konser, havai fişek gibi eğlenceli etkinliklerle değil, matem havasında nöbet tutarak gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından haziran ayı meclis tutanağı, temmuz ayı meclis gündemi oylamaya sunuldu. Önergelerin kabul edilmesinin ardından bir sonraki meclis toplantısının 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılması kararı ile toplantı sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
09:44 Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı İki iş insanı da artık hayatta değil Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement