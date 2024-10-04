Kahramanmaraş'ta Yeni Geçici Çarşı Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'ta Yeni Geçici Çarşı Altyapı Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş\'ta Yeni Geçici Çarşı Altyapı Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AVM yanında inşa edilen yeni geçici çarşıda altyapı ve üst yapı imalatlarına hızla devam ediyor. 420 iş yerinin yer alacağı çarşının esnaf ve vatandaşlara hizmet vermesi hedefleniyor.

04.10.2024 16:21  Güncelleme: 16:40
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AVM yanında oluşturulan yeni geçici çarşıda altyapı imalatları ve konteyner kurulumları tamamlanan alanlarda üstyapı imalatlarına başladı. Konteyner iş yerlerinin arasındaki yollar mozaik parke ile kaplanarak yeni geçici çarşıda ulaşım iyileştiriliyor.

Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki rezerv alan içerisinde iş yeri bulunan esnaflar için AVM yanında hayata geçirdiği yeni geçici çarşıda da alt ve üstyapı imalatlarına devam ediyor. Bir yandan kazı ve zemin hazırlıkları sürerken bir yandan da altyapı imalatları ve konteyner kurulumları tamamlanan alanlarda üstyapı imalatlarına geçildi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeni geçici çarşıda mozaik parke imalatlarına başlandı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, konteyner iş yerlerinin arasındaki yollar mozaik parke ile kaplanarak yeni geçici çarşıda ulaşım iyileştiriliyor. Alt ve üstyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından 420 iş yerinin yer alacağı geçici çarşının esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Yeni Geçici Çarşı Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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