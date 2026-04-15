Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı - Son Dakika
Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı

Kahramanmaraş\'taki Okul Saldırısı
15.04.2026 18:30
İçişleri Bakanı, okul saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eğitime 2 gün ara verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu olay bireysel bir hadise terör değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, "Okulda öğrenci olan 14 yaşındaki çocuk okula gelerek rastgele ateş açtı. Saldırıda 9 kişi öldü. Ölenlerden 1'i öğretmen 8'i öğrencidir. 3'ü ağır 6 yaralımız var vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Olayın duyulmasıyla beraber hemen olay yerine intikal ettik. Cumhurbaşkanımızıda anbean bilgilendirdik. Bu olay bireysel bir hadise terör değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yapıyor. Olayın tüm boyutuyla araştırıyoruz. Okullarda gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı - Son Dakika

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı - Son Dakika
