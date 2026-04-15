Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı Üzüntü Yarattı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız tarifsiz, yüreğimiz derinden yaralı. Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kederli ailelerimizin, eğitim camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.