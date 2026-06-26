Kahta Belediye Başkanı Hallaç, UCLG Dünya Kongresi\'ne katıldı

Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi'ne katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Türkiye'den kongreye katılan belediye başkanlarıyla birlikte dünya yerel yönetimlerinin geleceğine yön verecek önemli toplantıda yer aldı. Kongrede, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay UCLG Dünya Başkanı seçildi.

Dünyanın en büyük yerel yönetimler ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Olağan Kongresi, Fas'ın Tanca kentinde gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve şehircilik alanındaki karar vericilerin katıldığı kongrede, küresel belediyeciliğin yeni dönem vizyonu ve yönetimi belirlendi.

Kongreye katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Türkiye'den toplantıya iştirak eden diğer belediye başkanlarıyla birlikte ülkemizi temsil ederek uluslararası temaslarda bulundu. Kongre kapsamında farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilirken, şehirler arası iş birliği, sürdürülebilir kalkınma ve yerel yönetimlerin küresel ölçekteki rolü ele alındı.

Kongrenin en önemli gündem maddesini UCLG Dünya Başkanlığı seçimi oluşturdu. İki adayın yarıştığı seçimde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meksiko City Belediye Başkanı Clara Brugada'yı geride bırakarak yeniden UCLG Dünya Başkanı seçildi.

Bu sonuçla birlikte Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde milyarlarca insana hizmet sunan yerel yönetimleri temsil eden en büyük küresel belediyecilik teşkilatının başkanlığını üstlendi.

Önümüzdeki üç yıl boyunca görev yapacak olan Altay'ın liderliğinde; yerel yönetimlerin uluslararası platformlardaki etkinliğinin artırılması, kentleşmeden kaynaklanan eşitsizliklerle mücadele edilmesi, sürdürülebilir şehircilik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve şehirler arasında teknoloji ile bilgi paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kongreyi değerlendiren Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, UCLG'nin dünya yerel yönetimleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fas'ın Tanca kentinde gerçekleştirilen bu önemli kongrede, Türkiye'den katılan belediye başkanlarımızla birlikte ülkemizi temsil etmekten büyük memnuniyet duyduk. Sayın Uğur İbrahim Altay'ın UCLG Dünya Başkanlığına seçilmesi, Türk belediyeciliğinin uluslararası alandaki saygınlığının ve etkinliğinin güçlü bir göstergesidir. Kendilerini tebrik ediyor, yeni görev döneminin ülkemiz, şehirlerimiz ve dünya yerel yönetimleri için hayırlı olmasını diliyorum."

UCLG Dünya Başkanlığı görevini yeniden üstlenen Uğur İbrahim Altay'ın liderliğinde, önümüzdeki üç yıllık süreçte Türkiye'nin küresel belediyecilik alanındaki etkinliğinin daha da güçlenmesi bekleniyor. - ADIYAMAN