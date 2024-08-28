Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çiftçileri ziyaret etti

Politika

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, tütün, badem, üzüm ve fıstık hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım ile beraber ilçede hasadı yapılan tütün, üzüm ve badem üreticilerini ziyaret ederek çiftçiler ile bahçede sohbet etti.

Kahta'nın tarım alanındaki önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahta'mızın bereketli topraklarında yetişen en değerli tarım ürünlerimiz olan ve ilçemizin önemli geçim kaynaklarından badem, tütün ve üzüm hasadı dönemine girdiğimiz bugünlerde çiftçilerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İnşallah Kahta bademini Türkiye'nin dört bir yanında gururla tanıtacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hasadın, tüm çiftçilerimize hayırlı, bol, bereketli ve iyi bir kazanç olmasını temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN