Başkan Hallaç'tan özel öğrencilere anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Başkan Hallaç'tan özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Başkan Hallaç\'tan özel öğrencilere anlamlı ziyaret
19.06.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
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Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte özel eğitim okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu, bir öğretmenin doğum gününü sürpriz bir şekilde kutladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı ile birlikte Şeyhbaba Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe öğrencileri ile Mevlana Ortaokulu'nda eğitim gören özel öğrencileri ziyaret ederek gönüllere dokunan bir buluşma gerçekleştirdi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Hallaç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, sınıfları tek tek dolaşarak çocuklarla sohbet etti, onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi ve sıcak görüntülerin yaşandığı ziyarette öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm, duygu dolu anlara sahne oldu.

Ziyaret kapsamında Mevlana Ortaokulu'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Nuran Tandoğan için de sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Başkan Hallaç'ın öncülüğünde gerçekleştirilen kutlama karşısında büyük mutluluk yaşayan Nuran Tandoğan, duygusal anlar yaşadı. Bu anlamlı sürpriz nedeniyle Başkan Hallaç'a teşekkür eden Tandoğan, unutamayacağı bir doğum günü yaşadığını ifade etti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, özel bireylerin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Özel ihtiyaçlı evlatlarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, yaptığımız hizmetlerin en büyük karşılığıdır. Onların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün ayrıca fedakarca görev yapan kıymetli öğretmenimiz Nuran Tandoğan hocamızın doğum gününü kutladık. Eğitime ve çocuklarımızın gelişimine sunduğu değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Hallaç'ın gerçekleştirdiği ziyaret, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanırken, özel bireylere yönelik gösterdiği duyarlılık ve gönül belediyeciliği anlayışı takdir topladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Hallaç'tan özel öğrencilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

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