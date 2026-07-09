Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın acı günü - Son Dakika
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Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın acı günü

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç\'ın acı günü
09.07.2026 14:11  Güncelleme: 14:13
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Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın amcasının oğlu Ahmet Hallaç (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Kahta'da toprağa verildi.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın amcasının oğlu Ahmet Hallaç (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Ahmet Hallaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Ahmet Hallaç için Kahta Çağrı Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi, sevenlerinin duaları eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Hallaç ailesinin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrası Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ailesi taziyeleri kabul etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Adıyaman, Kahta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın acı günü - Son Dakika

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