Başkan Hallaç, yangın mağduru aileyi yalnız bırakmadı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Hürriyet Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören Demiral ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay, iki gün önce Hürriyet Mahallesi'nde Ali Demiral'a ait evde meydana geldi. Yangın sonucu aile maddi zarar yaşadı. Yangının ardından Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Demiral ailesini evlerinde ziyaret ederek destek ve dayanışma mesajı verdi.

Ziyaret sırasında aileyle yakından ilgilenen Başkan Hallaç, yaşanan üzücü olayın ardından belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Başkan Mehmet Can Hallaç, "Hürriyet Mahallemizde meydana gelen yangından etkilenen ailemizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zor günlerinde ailemizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Süreci yakından takip ediyor, gerekli ihtiyaçların karşılanması adına ilgili birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim beterinden korusun. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Demiral ailesi ise ziyaret ve desteklerinden dolayı Başkan Hallaç ve İlçe Başkanı Gaffar Çelebi'ye teşekkür etti. - ADIYAMAN