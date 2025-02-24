Kahta Belediyesi Ağaçlandırma Çalışmalarıyla Yeşil Gelecek Hedefliyor - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediyesi Ağaçlandırma Çalışmalarıyla Yeşil Gelecek Hedefliyor

Kahta Belediyesi Ağaçlandırma Çalışmalarıyla Yeşil Gelecek Hedefliyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Park Bahçe Müdürlüğü aracılığıyla ilçeyi daha yeşil, sağlıklı ve estetik bir hale getirmek için ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hallaç, bu projelerin hem çevresel hem de yaşam kalitesi açısından önemli katkılar sağladığını belirtti.

24.02.2025 09:32  Güncelleme: 09:34
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahta'nın daha yeşil, sağlıklı ve estetik bir hale getirmek amacıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahta'nın her köşesine çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Parklar, okullar, camiler, yol kenarları ve orta refüjlerde gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmaları, Kahta'nın hem görsel açıdan güzelleşmesini sağlıyor hem de hava kalitesini iyileştirerek vatandaşların sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmalarını hedefliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilçede yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekeren Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Geleceğe daha yeşil bir Kahta bırakmak için başlattığımız bu çalışmalar, sadece bugünü değil, yarını da şekillendiriyor. Ağaçlandırma çalışmalarımız hızla devam ediyor ve her biri çevresel açıdan büyük katkılar sağlıyor. Kahta'yı, her yönüyle daha yeşil, sağlıklı ve yaşanılabilir bir yer haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Ağaç dikim çalışmalarının ilçede sürdürülebilir geleceğine olan katkısının yanı sıra, halkın daha sağlıklı bir ortamda yaşamasına imkan sağlayacağını belirten Başkan Hallaç, "Kahta'nın her köşesini daha estetik hale getirirken, aynı zamanda halkımıza temiz hava ve yeşil alanlar sunuyoruz. Her adımda Kahta'yı daha yaşanılabilir bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Bahçe, Kahta, Son Dakika

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