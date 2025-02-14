Kahta Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek Projesi - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek Projesi

Kahta Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Destek Projesi

Adıyaman Kahta Belediyesi, engelli bireyler için Protez ve Ortez Koordinasyon Merkezi kurulması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapacak. Proje, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

14.02.2025 11:07  Güncelleme: 11:12
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Adıyaman Kahta Belediyesi engelli bireyler için önemli bir adım atıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Eyyüp Yıldız ve proje ekibi, Kahta'da ampüteli ve işitme engelli bireylere yönelik hayata geçirilecek projeler hakkında istişarelerde bulunmak üzere Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Kahta'da engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri geliştirmek amacıyla Protez ve Ortez Koordinasyon Merkezi kurulması konusu ele alındı. Gaziantep Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan bu merkezde, engelli bireylerin protez ve ortez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu proje kapsamında, belediye olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek çalışmalar planlandı. Yapılacak iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi bireylerin protez ve ortez teminine erişimi kolaylaştırılacak.

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara daha konforlu ve erişilebilir bir hayat sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Engelsiz bir Kahta için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Belediye yetkilileri, önümüzdeki süreçte ilgili kurumlarla ortak projeler geliştirerek, Kahta'daki engelli bireylerin desteklenmesine yönelik yeni adımlar atacaklarını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek Projesi - Son Dakika

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