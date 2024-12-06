Kahta Belediyesi\'nden Personel Memnuniyet Anketi

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, personele yönelik "Çalışma şartları ve memnuniyet anketi" yapıldı.

Kahta Belediyesi kurumsal kapasitesini tespit etmek ve hizmet kalitesini daha nitelikli hale getirmek için Prof. Dr. Mahmut Kaya liderliğindeki proje ekibi tarafından kurum personeline anket uygulaması ve odak grup görüşmesi yapıldı.

Kahta Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen anket, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyenin kurumsal hizmet ve faaliyetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla hayata geçirilen anket çalışması, çalışanların üst yönetimden beklentilerini tespit etme, çalışma ortamını iyileştirme ve personel memnuniyetini sağlamaya yönelik uygulamaları planlama gibi hedefler içeriyor. Başta değerli hocamız Prof. Dr. Mahmut Kaya ve proje ekibi olmak üzere, ankete katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Araştırma emareleri belediye faaliyetlerimiz için bize rehber olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN