Kahta Belediyesi\'nden Yaz Spor ve Sanat Kursları

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve beraberinde heyet, belediyesi tarafından yaz tatiline özel olarak düzenlenen "Yaz Spor ve Sanat Kursları" kapsamında verilen futbol ve yüzme eğitimlerini ziyaret etti.

Yoğun ilgi gören kursları yerinde inceleyen heyet, kursiyer çocuklarla bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu. Başkan Hallaç, çocuklarla yakından ilgilenirken, eğitmenlerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Can Hallaç, "Kahta Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilini verimli, eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde geçirmesi için Yaz Spor ve Sanat Kursları programımızı hayata geçirdik. Sporla iç içe büyüyen, özgüvenli ve disiplinli bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bugün çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi" dedi.

Kahta Belediyesi olarak her zaman çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Hallaç, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın gelişimine katkı sunmak, bizler için en kıymetli sorumluluklardan biridir. Bu bilinçle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN