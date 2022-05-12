Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi - Son Dakika
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Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi

12.05.2022 09:31
Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

İlçe genelinde kış şartları ve alt yapı çalışmaları sebebiyle hasar gören cadde ve Sokak asfaltının tamiratına öncelik veren belediye ekipleri asfalt problemi olan sokak ve caddeler tespit edilerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kahta'nın dört bir yanına hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İlçemiz genelinde bozuk cadde ve sokaklarımızda bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Her mahallemize eşit hizmet götürme gayretindeyiz. Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerimiz tarafından bozuk yollar kontrol edilerek onarımı yapılıyor. İlçemiz genelinde yolların bozulmasında kış şartlarının yanı sıra özellikle ağır tonajlı kamyonlar ile beton mikserler asfalta zarar veriyor. Fatih ve Yeni mahallelerimizde elektrik dağıtım şirketi tarafından yer altına alınan elektrik hatlarından dolayı bozulan cadde ve sokaklarımız, asfalt yama ekiplerimiz tarafından onarım çalışmaları ivedilikle yapılmaktadır. Allah'ın izniyle en kısa sürede ilçemizde bozuk yol bırakmayacağız" dedi. - ADIYAMAN

Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi
Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi

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İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahta'da asfalt çalışmalarına hız verildi - Son Dakika


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