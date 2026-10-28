Kahta’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Kahta’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü törenle kutlandı

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Kahta’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü törenle kutlandı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Albay Serdar Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Atçı, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Büstü'ne sunuldu. Çelenk sunumunun ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 29 Ekim'de gerçekleştirilecek tebrik kabulü ve kutlama programıyla devam edeceğini belirtti.

Program, Kaymakam Soysal'ın gaziler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
KaymakamlıkAdıyamanPolitikaKahtaSon Dakika

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