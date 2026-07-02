Kahta Millet Bahçesi'ne protokol ziyareti - Son Dakika
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Kahta Millet Bahçesi'ne protokol ziyareti

Kahta Millet Bahçesi\'ne protokol ziyareti
02.07.2026 14:54  Güncelleme: 14:55
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşların hizmetine sunulan Millet Bahçesi, düzenlenen inceleme programında protokol üyeleri tarafından ziyaret edilerek değerlendirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşların hizmetine sunulan Millet Bahçesi, düzenlenen inceleme programında protokol üyeleri tarafından ziyaret edilerek değerlendirildi.

Kahta Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi ile basın mensupları katıldı.

Heyet, TOKİ tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların kullanımına açılan Kahta Millet Bahçesi ile sosyal donatı alanlarını dolaşarak incelemelerde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesi'nde yürütülen hizmetler ve sosyal alanlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplam 108 dönümlük alana kurulan Kahta Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi, kafe, çardaklar, mescit, büfeler, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, seyir terasları, dürbün terası, sahil yolu, piknik alanları ve etkinlik alanları yer alıyor. Geniş yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla Millet Bahçesi, her yaştan vatandaşın vakit geçirebildiği önemli yaşam merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Millet Bahçesi'nin kısa sürede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade ederek, "Millet Bahçemiz, açıldığı günden bu yana hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte vakit geçirdiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı ve vatandaşlarımızın doğayla iç içe zaman geçirdiği önemli bir sosyal yaşam alanı haline geldi. Kahta'mıza yakışan bu güzel eserin ilçemizin sosyal hayatına uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı bu güzel yaşam alanını kullanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kahta Millet Bahçesi'nin ilçeye önemli bir değer kazandırdığını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ise "Bugün hep birlikte Kahta'mıza kazandırılan bu güzel eseri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Millet Bahçemiz, sadece yeşil alanlardan oluşan bir proje değil; çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin huzur içerisinde vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanıdır. Kahta'mızın sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bu güzel yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Millet Bahçesi'ne protokol ziyareti - Son Dakika

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