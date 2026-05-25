Kalibaf, İran Meclis Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

İran Meclisi, başkanını seçmek için toplandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bu sabah düzenlenen oturumda 12. dönem milletvekilleri tarafından verilen oylarla, üst üste yedinci kez Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

İran'da meclis başkanlığı divanı, bir başkan, iki başkan yardımcısı, üç denetçi ve altı katip olmak üzere toplam 12 üyeden oluşuyor. Mecliste ayrıca her biri kendi altı üyeli başkanlık divanına sahip 13 uzmanlık komisyonu bulunuyor. Bu komisyonlarda başkan, iki başkan yardımcısı, bir sözcü ve iki katip görev yapıyor. Meclis başkanlık divanı üyeleri tüm milletvekillerinin doğrudan oylamasıyla seçilirken, uzmanlık komisyonlarının başkanlık divanları ise ilgili komisyon üyeleri tarafından bir yıllık süre için belirleniyor. - TAHRAN