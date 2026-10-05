Kallas, Moldova hava sahası ihlalleri sonrası Rusya'yı hibrit savaşla suçladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Moldova Ortaklık Konseyi'nin 10. toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. "Avrupa, son haftalarda Rusya kaynaklı hibrit saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlallerinde artışla karşı karşıya" diyen Kallas, Rusya'ya ait füze ve dronların Moldova hava sahasını hafta sonu ihlal ettiğini sözlerine ekleyerek, "Bu kabul edilemez. Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Moldova Savunma Bakanlığı, gün içinde üç insansız hava aracının hava sahasına girdiğini açıkladı.