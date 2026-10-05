Kallas, Moldova hava sahası ihlalleri sonrası Rusya'yı hibrit savaşla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kallas, Moldova hava sahası ihlalleri sonrası Rusya'yı hibrit savaşla suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın hibrit savaşlarla Avrupa'da hayatları tehlikeye attığını söyledi. Kallas, Rus füze ve dronlarının Moldova hava sahasını ihlal ettiğini belirtirken Moldova Savunma Bakanlığı gün içinde üç İHA'nın hava sahasına girdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Moldova Ortaklık Konseyi'nin 10. toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. "Avrupa, son haftalarda Rusya kaynaklı hibrit saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlallerinde artışla karşı karşıya" diyen Kallas, Rusya'ya ait füze ve dronların Moldova hava sahasını hafta sonu ihlal ettiğini sözlerine ekleyerek, "Bu kabul edilemez. Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Moldova Savunma Bakanlığı, gün içinde üç insansız hava aracının hava sahasına girdiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
İhlas Haber AjansıPolitikaGüvenlikMoldovaSavunmaDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Ünlü tesisin sahibinden acı haber Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti
Hesabında 100 lira vardı ATM’nin açığını bulunca milyoner oldu Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu
Gemlik’teki çifte ölümde korkunç gerçek Komşuları gözaltında Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında
16:43
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol’un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol'un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
16:33
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu’na Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 17:15:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kallas, Moldova hava sahası ihlalleri sonrası Rusya'yı hibrit savaşla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei