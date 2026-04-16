Kalp Hastalıkları Önlenebilir

16.04.2026 15:16
MHP'li Yurdakul, kalp ve damar hastalıklarının çoğunun sağlıklı yaşamla önlenebileceğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "2024 yılı verilerine göre, ülkemizdeki her dört ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının neredeyse yüzde 80'i sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilmektedir." ifadesini kullandı.

Yurdakul, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim" anlayışı doğrultusunda milletin her bir ferdinin sağlığını, siyaset üstü bir görev ve milli bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirtti.

Toplumun en temel zenginliğinin sağlık olduğunu vurgulayan Yurdakul, MHP'nin sağlık alanında yürüttüğü çalışmaları ve milli vizyonunu paylaştı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ülküsünü siyasetin temel harcı kabul ederek, 8 Kasım 2025'te MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin himayelerinde "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yurdakul, şunları kaydetti:

160 bilim insanı, akademisyen ve alanında uzman insanların toplamda 2 bin yıllık bilgi ve tecrübesini bir araya getiren bu çalıştay, ülkemizin sağlık alanındaki sorunlarına adeta bir neşter vurmuş ve 'Milli Bir Yol Haritası' ortaya koymuştur. Toplum sağlığı açısından değerlendirildiğinde, kalp ve damar hastalıkları maalesef ülkemizde ve dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. 2024 yılı verilerine göre, ülkemizdeki her dört ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının neredeyse yüzde 80'i sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilmektedir."

Entegre Basamak Sistemi önerisi

Ahmet Selim Yurdakul, MHP olarak önerilerinin, tüm vatandaşlara etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilen, sağlık çalışanları ve hastaların memnuniyetini en yüksek seviyede tutan, ideal bir sağlık sisteminin Türkiye'de uygulanmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Özellikle koruyucu ve önleyici tıp yaklaşımını odağa alan Entegre Basamak Sistemi'nin Türkiye için en etkin ve en makul yaklaşım olduğunu ifade eden Yurdakul, bu sistemin en önemli aktörünün, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve ihtiyaç duyulan danışmanlıklarda ilk başvuru noktası olarak konumlandırılan aile hekimleri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yurdakul, sağlıkta entegre bir sistemin en önemli sonucunun hem sağlık çalışanlarının hem de hizmet alanların aynı anda memnun kalması olacağını belirterek, koruyucu ve önleyici sağlık uygulamaları çerçevesinde kalp sağlığı için başta tütün mamulleri ve alkol gibi zararlı ürünlerden uzak durulmasını, fiziksel aktivitelerle zenginleşen hareketli yaşamın benimsenmesini, dengeli ve sağlıklı beslenilmesini ve aile hekimliği birimlerinde yürütülen erken tanı ve kontrol süreçlerine aktif katılım sağlanmasını tavsiye etti.

Partisinin ortaya koyduğu önerilerin, Türk milletinin sağlığına adanmış milli bir vizyon olduğunu kaydeden Yurdakul, sağlıklı bir toplumun güçlü bir Türkiye'nin teminatı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
