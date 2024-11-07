Kamala Harris Seçim Sonuçlarını Kabullendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kamala Harris Seçim Sonuçlarını Kabullendi

Demokrat aday Harris, Trump'ı tebrik ederek, mücadeleye devam edeceğini ve asla pes etmeyeceklerini belirtti.

07.11.2024 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, ABD başkanlık seçimini kaybettiğini duyurarak, "Bu seçimin sonuçlarını kabul etmeliyiz" açıklamasında bulundu. Trump'ı tebrik ederek "iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlayacaklarını" söylediğini kaydeden Harris, "Amerikalıların hayallerinin, hırslarının ve özlemlerinin peşinden gidebilecekleri bir gelecek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın seçim yarışını kazandığını duyurmasının ardından, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris Howard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada seçmelerine seslendi. Seçim yarışını kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimin sonucu bizim istediğimiz, uğruna mücadele ettiğimiz ve oy verdiğimiz şey olmadı" ifadelerini kullandı. "Ancak, asla vazgeçmediğimiz ve mücadeleye devam ettiğimiz sürece Amerika'nın vaatlerinin ışığı her zaman yanacaktır" diyen Harris, "İnsanlar şu anda bazı duygular hissediyor. Bunu anlıyorum. Ancak bu seçimin sonuçlarını kabul etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Geçiş sürecine yardımcı olacağız"

Günün erken saatlerinde rakibi Trump'ı aradığını aktaran Harris, "Zaferinden dolayı kendisini tebrik ettim" ifadelerini kullandı. "Ayrıca kendisine ve ekibine geçiş sürecinde yardımcı olacağımızı ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlayacağımızı söyledim" diyen Harris, "Amerikalıların hayallerinin, hırslarının ve özlemlerinin peşinden gidebilecekleri bir gelecek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

"Önemli olan pes etmemek"

Amerika'nın "demokrasi için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini" vurgulayan Harris, "Bu mücadeleyi oy kabininde, mahkemelerde ve kamusal alanda yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Seçmenlerine umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan Harris, "Bazen mücadele biraz zaman alır. Bu kazanamayacağımız anlamına gelmez. Önemli olan asla pes etmemektir" ifadelerini kullandı. "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmaktan asla vazgeçmeyin" diyen Harris, "Ellerimizi havaya kaldırma zamanı değil, kollarımızı sıvama zamanı" şeklinde konuştu. "Sadece yeterince karanlık olduğunda yıldızları görebilirsiniz" diyen Harris, "Eğer öyleyse, gökyüzünü parlak, milyarlarca yıldızın ışığıyla dolduralım. İyimserliğin, inancın, gerçeğin ve hizmetin ışığıyla" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Kamala Harris, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kamala Harris Seçim Sonuçlarını Kabullendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 02:08:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kamala Harris Seçim Sonuçlarını Kabullendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.