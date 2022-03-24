Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: "İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer" - Son Dakika
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Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: "İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer"

24.03.2022 13:42
Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: "İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer"

Zonguldak'ta gazetecilerle bir araya gelen Kamu Baş, yaşanan olayların sebeplerinin enerji olduğuna dikkat çekerek "İnşallah 21. Yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer. Ekonominin gerekleriyle insanların hukukunu koruyarak enerji paylaşımı gerçekleşir" diye konuştu.

Zonguldak'ta gazetecilerle bir araya gelen Kamu Baş, yaşanan olayların sebeplerinin enerji olduğuna dikkat çekerek "İnşallah 21. Yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer. Ekonominin gerekleriyle insanların hukukunu koruyarak enerji paylaşımı gerçekleşir" diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak ziyareti kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Kurumun tanıtımını yapan Malkoç, Halk ile idare arasında avukatlık görevi yaptıklarına dikkat çekti.

Geçmişten günümüze yaşanan hadiselerin enerjiden kaynaklandığına dikkat çeken Malkoç, "Meydana gelen hadiselere baktığımızda önemli ölçüde bunların sebebinin enerji olduğunu görüyoruz. Tıpkı 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşının ortaya çıkması gibi. İnşallah 21. Yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer. Ekonominin gerekleriyle insanların hukukunu koruyarak enerji paylaşımı gerçekleşir" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervlerinin bulunmasıyla Zonguldak'ın Türkiye gündeminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Malkoç, "Önümüzdeki günlerde Zonguldak daha da parlayacaktır. Çünkü birçok sanayi kurumu, enerji kurumu bu havzada hem yer alacak. Tesisini kuracaktır. Tıpkı Zonguldak'ın batısında Ereğli Demir Çelik'te binlerce insanın çalışması gibi, doğuda Filyos'ta da bu tesisler kurulduğunda binlerce insan çalışacak. Zonguldak potansiyeli güçlü olan bir şehir. Geçmişi güçlü olan bir şehir. Eğer uygun projelere Zonguldak'ın yöneticileri, siyasetçileri hazırlarlarsa Zonguldak bundan fevkalade iyi istifade edecektir. Zonguldak buna hazır bir şehir. Biraz daha projelendirmek gerekiyor Zonguldak'ın taleplerini. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'a olan ilgisini, sevgisini ve muhabbetini biliyorum. Kendisine Zonguldak'tan giden projelendirilmiş her talebin mutlaka karşılık bulacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ukrayna'dan Polonya, Macaristan gibi ülkelere sığınan mültecilerle ilgili Türkiye'nin edindiği tecrübeleri ilgili ülkelere giderek paylaşacaklarını ifade eden Başdenetçi Şeref Malkoç, "Ukrayna'dan göç etmek sebebiyle Polonya, Macaristan, Slovakya ve Macaristan'da muazzam bir göçmen var. Biz buradan devletin diğer kurumlarına Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Göç İdaresi, AFAD, Kızılay temasları var. Biz de kendi çapımızda o ülkelerin ombudsmanlarına mektup yazdık. Kendi tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Önümüzdeki Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri o ülkelerde göçmenlerin yaşadıklarını bizzat yerinde inceleyeceğiz. Türkiye'deki tecrübeyi oranın idarecileriyle kendi çapımızda paylaşıp oradaki insanların mağduriyetine bir ölçüde derman olmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer
Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer
Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer

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Şeref Malkoç, Zonguldak, Enerji, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: 'İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: "İnşallah 21. yüzyıldaki enerji mücadelesi savaşsız sona erer" - Son Dakika
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