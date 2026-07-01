Kamu Denetçiliği Kurumu'na Destek Ödülleri

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye ve dostane çözüm kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan kurumların temsilcilerine plaket verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Eker, komisyonun önceki toplantılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KDK'nin istediği bilgi ve belgeleri süresi içerisinde verme konusunda hassasiyet gösteren ve kurumun önerileri doğrultusunda işlem yaparak diğer kurumların ortalamasından daha fazla uyum gösteren kurumların önemine vurgu yapan Eker, "Uygulamamızın diğer kurumlarımız için bir örnek teşkil edeceğini umuyor, KDK'nin tavsiye kararlarına uyumu teşvik etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Eker, toplantıya katılan kurumlara, vatandaşların şikayetlerinin en üst düzeyde istişare edilmesine imkan sağladıkları için teşekkür etti.

Kamu denetçileri Abdullah Cengiz Makas, Özcan Yıldız ve Ertunç Erkan Balta, toplantıda, KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına yüksek oranda uyan ve olumlu yönde cevap veren kurumlara ilişkin bilgi verdi.

KDK'nin kararlarına olumlu yönde cevap veren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün temsilcileri, çözüme kavuşturulan bazı kararlar hakkında Komisyonu ve kamu denetçilerini bilgilendirdi.

KDK'nin tavsiye ve dostane çözüm kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı, ÖSYM ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) temsilcileri de Komisyon'da konuşma yaptı.

ÖSYM Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, kurumun 75'in üzerinde tekil sınav yaptığını, 13 milyondan fazla adaya sınav hizmeti verdiklerini söyledi.

ÖSYM'nin kurumlararası işbirliğine verdiği önemin altını çizen Doğan, insanların kendilerine KDK aracılığıyla başvurması ve bunun çözüme ulaştırılmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi Koordinatörü Ali Rıza Eren, dilekçe hakkına saygı duyduklarını, CİMER ve KDK üzerinden yapılan başvuruları önemsediklerini anlattı.

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş de KDK başvurularını mevzuat çerçevesinde etkin, hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ele almayı esas aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda hukuk müşavirliği bünyesinde İnsan Hakları Birimi kurduklarını belirten Seçilmiş, "Süresinde verilen her yanıtı ve çözüme yönelik tesis edilen her işlemi yalnızca bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek olarak görmüyoruz, aynı zamanda insan haklarına saygının ve paydaşlarımızla işbirliği içerisinde olduğumuzun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri de Komisyon'a davet edilen kurum yetkililerinin konuşmalarının ardından değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CTE Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, cezaevlerinin doluluk oranı ve yatakların azlığına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Bugün itibarıyla 426 bin hükümlü-tutuklu bulunmakta. Bunun yüzde 15'i tutuklu geri kalan yüzde 85'i hükümlü." diyen Yılmaz, yatakta yatamayan hükümlü veya tutuklu olmadığını söyledi.

Cezaevlerinin pek çoğunda aile hekimi bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Eğer bir üst basamak sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyorsa aile hekiminin kararı doğrultusunda biz bunu hemen en yakın, hızlı bir şekilde bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevkini sağlamaktayız." dedi.

Yılmaz, cezaevlerine yeterli su verilmediği iddiasına yönelik, "Biz hemen hemen her kurumumuzda günlük 50 litre sıcak su, 150 litre de soğuk su her hükümlü-tutukluya vermekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda, alt komisyonun çalışmalarının bir raporla Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyona sunulması redaksiyon yetkisiyle birlikte oy birliğiyle kabul edildi.

Bunun ardından KDK'nin tavsiye ve dostane çözüm kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan kurumlara plaket takdim edildi.