Kamu Kurumlarında Görev Yapanlar Ramazan Bayramı Öncesi İdari İzinli

Kamu kurumlarında görev yapanlar, Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.
Yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da yaptığı ziyarette terörle mücadeleye devam edeceklerini belirterek, 200 bin konutun anahtarlarını teslim edeceklerini ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birileri gibi Cumhur İttifakı ile meşruiyet kazanıp daha sonra da bayrak açanlardan, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık ve olmayacağız." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası alanda yaşadığımız krizleri ve kaosları, bu büyük problemleri hep beraber uluslararası camia olarak dayanışma içerisinde aşmayı başaracağız." dedi.
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