Kamu Kurumlarında Görev Yapanlar Ramazan Bayramı Öncesi İdari İzinli - Son Dakika
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Politika

Kamu Kurumlarında Görev Yapanlar Ramazan Bayramı Öncesi İdari İzinli

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, Ramazan Bayramı öncesi kamu çalışanlarının 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacakları belirtildi. Kurum yöneticileri, hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulmasını sağlayacak.

19.03.2024 21:57  Güncelleme: 22:01
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Kamu kurumlarında görev yapanlar, Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Kaynak: AA

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