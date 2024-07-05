Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kamuda yapılacak tasarruf tedbirlerini düzenleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif, kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve bütçe disiplininin sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemeler içermektedir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
5.07.2024 15:37:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?