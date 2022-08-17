Kanadalı milletvekillerinden Tayvan ziyareti planı - Son Dakika
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Kanadalı milletvekillerinden Tayvan ziyareti planı

17.08.2022 23:00
Kanadalı milletvekillerinden Tayvan ziyareti planı

Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Kanada Parlamentosu'nun Uluslararası Ticaret Komitesinin Ekim ayı başlarında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Kanada Parlamentosu'nun Uluslararası Ticaret Komitesinin Ekim ayı başlarında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin-Tayvan gerilimine neden olan Tayvan ziyaretinin ardından, Kanadalı milletvekilleri tarafından Tayvan'a ziyaret planlandığı açıklandı. Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Parlamentonun Kanada-Tayvan Dostluk Grubu üyesi olan 8 komite üyesinin Tayvan'a gitmeyi planladığını belirterek, "Ziyaretin amacı Tayvan ya da Çin için sorun oluşturmak değil. Ticaret komitesi, iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına, yeni fırsatları değerlendirmek üzere Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyor" dedi.

ABD Kongre Heyeti'nin Tayvan'a ziyaretinin ardından uluslararası ilişkilerde "önemli bir baskı" olduğunu söyleyen Sgro, "gerekli" bir gezi olarak adlandırdığı ziyaretin diplomasi yoluyla gerçekleşeceğini aktardı. Sgro açıklamasında, "Demokrasi hepimizin önemli bir parçasıdır. Özgürlükleri ve demokrasileri için savaşan diğer ülkeleri korumamız gerekiyor. Açıkçası Kanada'nın da Çin'e karşı durmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Muhafazakar milletvekili ve Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Randy Hoback ise yaptığı açıklamada, "Bence pek çok şeyde normale dönmemiz gerekiyor. Bunlardan biri ziyaretler, ülkeden ülkeye etkileşimde bulunmak" dedi.

Kanada'nın Tayvan gezi planına geçtiğimiz baharda başladığı bildirilirken, yolculuğun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kısmen de olsa Tayvan'ın COVID-19 protokollerine bağlı olacağı ifade edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Pelosi'nin ziyaretine yanıt olarak Çin, ticareti kısıtlamış, Tayvan çevresinde büyük askeri tatbikatlar başlatmış ve Pelosi'ye yaptırımlar uygulamıştı. ABD Kongre Heyeti ise geçtiğimiz pazar Tayvan'ı ziyaret etmiş ve Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya gelmişti. - OTTAWA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanadalı milletvekillerinden Tayvan ziyareti planı - Son Dakika

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