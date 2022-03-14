Kanal Boyu 2. etap parkın yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kanal Boyu 2. etap parkın yapım çalışmaları sürüyor

14.03.2022 15:10
Kanal Boyu 2. etap parkın yapım çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi'nde başlatılan Kanal Boyu Parkı'n devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar hızla devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi'nde başlatılan Kanal Boyu Parkı'n devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar hızla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkı'mızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi'nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu'ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğinde, Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımızın alt yapı, zemin dolgu, perde beton, ağaçlandırma, bay bayan Wc, Bisiklet yolu, süs havuzu ve 5 kademeli şelale çalışmalarımızın ana yapısı tamamlandı. Ayrıca Çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve çim parkımızda yer alacaktır. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN

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İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kanal Boyu 2. etap parkın yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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