Karabiga\'da 7 Yıllık Hizmetler İstişare Toplantısında Anlatıldı

Karabiga Belediyesi, 7 yılda hayata geçirilen yatırımları istişare toplantısında anlattı. Başkan Ahmet Elbi, doğalgazdan altyapıya, sosyal alanlardan sağlık ve spor yatırımlarına kadar birçok projeyle Karabiga'nın geleceğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Taş Mektep Bilgi Evi'nde düzenlenen aylık istişare toplantısında son 7 yılda hayata geçirilen projeleri ve yeni dönem hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Toplantıya, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Yüksel, Kahraman Soydan ve Kenan Er'in yanı sıra Yalı Mahallesi Muhtarı, Ulu Cami Mahallesi Muhtarı, Karabiga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Karabiga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Karabiga Süt Ürünleri Kooperatifi, Karabiga Avcılar Kulübü, Karabiga Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Karabiga Kadınlar Kooperatifi, Karabiga Taşıyıcılar Kooperatifi, Karabiga Balıkçılar Kooperatifi ve Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, göreve geldikleri günden bu yana Karabiga'yı planlı, programlı ve istişare kültürüyle yönettiklerini belirterek, "7 yılda Karabiga'mıza ve Karabigalı hemşehrilerimize değer katan işleri anlattık. Doğalgazdan altyapıya, üst yapıdan kalıcı eserlere kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik" dedi.

Başkan Elbi, Karabiga'da gerçekleştirilen yatırımları şu şekilde sıraladı. Elbi, "Doğalgaz altyapısının beldeye kazandırılması, kapsamlı üst yapı yani kilit parke taş çalışmaları, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan altyapı yenilemeleri, temiz ve sağlıklı suya erişimi sağlayan projeler, Engelli Bakım Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, planlanan liman projesi, TOKİ konutları, balıkçı depoları ve balık satış yeri, kapalı spor salonu, halı saha ve stadyum yatırımları, yazlık düğün salonu ve tarihi mirasın korunması adına yürütülen Ulu Camii restorasyonu gibi onlarca projeyi kıymetli halkımız için hayata geçirdik" diye konuştu.

Karabiga'nın her alanda gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Elbi, "Allah'a şükürler olsun ki 7 yılda Karabiga'mıza ve Karabigalı hemşehrilerimize değer katan çok çalışma yaptık. Aynı aşk ve heyecanla şehrimizi sadece bugüne değil, geleceğe de hazırlıyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin görüşlerini alıyor, ortak akılla hareket ediyoruz. Karabiga'da gerçek belediyecilik, samimiyet, emek ve birlikle mümkündür" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca yeni dönem projeleri hakkında da bilgi verilirken, katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi. Karabiga Belediyesi, istişare kültürüyle yürüttüğü çalışmalarla beldenin gelişimini sürdürmeye devam ediyor. - ÇANAKKALE