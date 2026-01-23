Başkan Elbi seçim sözlerini bir bir yerine getiriyor

Karabiga'daki Şeremetdere üzerinde yer alan köprülerin yeniden yapım süreci başlıyor. Halkın hayatını kolaylaştıracak projenin müjdesini Başkan Elbi paylaştı.

Karabiga Belediyesi, beldenin ihtiyaç duyduğu yatırımları yakından takip etmeye devam ediyor. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Korkmaz ile birlikte, Karabiga'da devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara'da bir dizi temas gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in öncülüğünde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile bir araya gelindi. Görüşmede, seçim döneminde Karabigalı hemşehrilere sözü verilen ve bugün resmi talebi iletilen Şeremetdere üzerindeki mevcut köprülerin yapımı konusu ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, köprülerin yapımıyla ilgili müjdeli haber alındı. Yaya ve araç geçişinde sorun yaşatan köprülerin yenilenmesi için önümüzdeki günlerde yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Bu önemli yatırımın hayata geçmesiyle birlikte Karabiga'nın ulaşımı rahatlayacak, bölgeye güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı kazandırılmış olacak.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yapılan görüşmelere ilişkin açıklamasında, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdik, takip ettik ve hayata geçiriyoruz. Beldemizin kazanımları için her zaman yanımızda olan AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Yerel genel uyumu ile Karabiga'mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE