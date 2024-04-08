Karabük Belediye Başkanı Otobüs Terminalinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Karabük Belediye Başkanı Otobüs Terminalinde İncelemelerde Bulundu

Karabük Belediye Başkanı Otobüs Terminalinde İncelemelerde Bulundu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehirlerarası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu. Başkan Çetinkaya, otogar yönetimi ve otobüsçülerle bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Terminaldeki eksiklikleri tespit ederek düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

08.04.2024 22:37  Güncelleme: 22:42
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehirlerarası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu.

Başkan Çetinkaya, gerçekleştirdiği incelemede otogar yönetimi ve otobüsçüler ile de bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Terminal içerisinde ve çevresinde yapılacak düzenlemeler için yerinde inceleme yapan Başkan Çetinkaya, şehirlerarası otobüs terminalindeki eksiklikleri de tespit ederek gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

AK Parti Belediye Meclis üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, meclis üyeleri, Başkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Meclis üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Çetinkaya, "İnanıyorum ki, tüm meclis üyelerimizle birlikte Karabük'ümüz için güzel kararlara birlikte imza atacağız" dedi.

Belediye personeline bayram müjdesi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediyesi Personel A.Ş. personeline çifte bayram yaşattı.

Çetinkaya'nın talimatları ile Karabük Belediyesi Personel A.Ş. personellerinin 5 yevmiye olan bayram ikramiyeleri 10 yevmiye yapılarak, kadrolu işçiler ile olan 5 yevmiyelik farkı kapatılmış oldu.

Başkan Çetinkaya, "Çalışanlarımızın ikramiyeleri bayram öncesinde banka hesaplarına aktarılacaktır. İşçilerimizin ikramiyeleri hayırlı olsun. Bayram öncesi işçilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Güle güle harcasınlar" diye konuştu.

Karabük Belediyesi bayram tedbirleri

Karabük Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla tedbirler alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, seyyar satıcılar için Cuma pazarında tuhafiye bölümü ve köylü pazarı tahsis edildiği belirtildi. Toplu taşıma araçlarının bayramın 1., 2. ve 3. günü ücretsiz ulaşım sağlayacağı ifade edilen açıklamada, "Arife günü balık pazarından saat 10.00-17.00 arası saat başı mezarlıklarımıza ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Arife günü öğle namazına müteakip 14.00'da 5000 Evler Mahallesi Mezarlığında Kur'an-ı Kerim okunacaktır. Çağrı Merkezi, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca görev başında olacak. İstek ve şikayetlerinizi 153 Zabıta, 185 Su Arıza, 0501 078 78 78 - 0501 178 78 78 hatlarımız ile 444 21 78 numaralı telefonu arayarak veya https://halklailiskiler.karabuk.bel.tr web sitesi üzerinden Karabük Belediyesi Çağrı Merkezine iletebilirsiniz. Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı ekipleri bayram boyunca gelen taleplere cevap verecekler." denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabük Belediye Başkanı Otobüs Terminalinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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