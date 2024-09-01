Karabük Belediyesi Başkanı hakkındaki haberlere açıklama

Politika

Karabük Belediyesi, bir internet sitesinde Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile ilgili çıkan habere yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Bir internet sitesinden 29 Ağustos tarihinde yayınlanan 'Başkanın Dayısı Belediye ile Milyonluk Ticarete Başladı' başlıklı yazıda Karabük Belediye teşkilat ve yönetimimize atılan iftira, asılsız iddiaları tekzip ediyor ve cevaplarımızı tüm kamuoyuna hürmet ile sunuyoruz' denildi.

Haberde bahsi geçen asfalt firması ile Karabük Belediyesi arasındaki ihaleye ilişkin sözleşmenin yerel seçimlerden önce imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Mevcut sözleşme hali hazırda devam etmekte olup işin yüzde 50'ye yakını kanun ve sözleşme hükümlerine, fenne uygun olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminden önceki dönemde tamamlanmıştır. İdaremiz şeffaflık ve hesap verebilirlik kaidesine, kamu yönetim ilkelerine uygun olarak kamu idarelerinin belirdiği fiyatlardan gerekse özel sektörün fiyatlarından yararlanmak suretiyle maliyeti belirleyerek emsallerine göre kazançlı bedelle mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmektedir. Kamu menfaatinin korunması asıl olup bu durumun istisnası yoktur. Basit bir araştırmayla tespit edileceği üzere piyasa gerçeklerine, objektif verilere aykırı, dezenformasyon içeren, olmayan bir şeyi varmış gibi sunan manipülafif haberle kamuoyu yanıltılmaya idaremiz aleyhine algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Sözleşme hükümleri gereği Belediyemize Agrega temin etme ve asfalt yapma işi Emka İnşaat Asfalt San. Tur. ve Tic. A.Ş. firmasına ait olup işbu firmanın Agregayı hangi şirketten temin edeceği yüklenici asfalt firmasının tercihidir. Yüklenici şartnamelere uygun olmak kaydıyla, istediği ocaktan malzeme temin etmekte serbesttir. Kurumumuzun Sönmezler Madencilik ile asfalt temin ve yapım işine ilişkin gerçekleştirdiği bir ihalesi ve kurulu sözleşmesi mevcut olmayıp, Sönmezler Madenciliğin Belediyemiz ile Agrega vermek suretiyle milyonluk ticarete başladığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Basın etiği ve habercilik ilkelerine aykırı surette kurumumuzun hiçbir yetkilisinden herhangi bir bilgi ve belge edinmeksizin tamamen gerçek dışı olarak servis edilen bu yayını tümüyle tekzip ediyoruz. İlgili kişiler aleyhine yasal yollara başvurulacak olup bu tür maksatlı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK