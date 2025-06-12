Karabük İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları tamamlandı.
İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının son birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.
Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında devam eden Haziran ayı toplantılarının 5. oturumda, valilik makamından gelen resmi gündem maddeleri, ek gündem maddeleri, komisyonlardan gelen raporlar İl Genel Meclis üyelerinden gelen yazılı ve sözlü önergeler görüşülerek karara bağlandı. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › Karabük İl Genel Meclisi Haziran Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?