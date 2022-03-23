Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarından Başkan Sözen'e Ziyaret - Son Dakika
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Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarından Başkan Sözen'e Ziyaret

23.03.2022 14:11
Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarından Başkan Sözen'e Ziyaret

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Mehmet Özen ve muhtarlar İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Mehmet Özen ve muhtarlar İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarının gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sözen, "İl Genel Meclis Başkanı olarak mesai arkadaşım olarak gördüğüm muhtarlarımızın demokrasideki yeri ve öneminin farkında ve bilincindeyiz. Muhtarlık toplumumuz içinde çok önemli bir gelenek olup, aynı zamanda vatandaşımızın devlete açılan ilk kapısıdır. Gerek şehir merkezindeki mahallelerimizde gerekse köylerimizde birlik ve beraberliğin sağlanmasında muhtarlarımızın çok önemli bir rolü vardır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece hizmetlerimiz aksamadan ve daha verimli bir şekilde devam edecektir. Bizim muhtarlarımız ile ortak bir yönümüzde seçimle geliyor olmamızdır. Bizleri seçen milletimize karşı görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapmamız gerekmektedir. İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olarak sorumluluk alanımız olan köylerimizde sorunların çözümü ve hizmet noktasında çok önemli mesafeler kat ettik. Bu ziyaretiniz bizleri ziyadesiyle memnun etti. Köy, mahalle ayrımı gözetmeksizin sürekli istişare ve fikir alışverişleriyle sorumluluk alanlarımızda hizmet noktasında daha faydalı olacağımıza inanıyorum "dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Sözen, Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarına ayrı ayrı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARABÜK

Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarından Başkan Sözen'e Ziyaret

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Meclis Başkanı, Karabük Merkez, Mehmet Özen, Ahmet Sözen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karabük Merkez Mahalle Muhtarlarından Başkan Sözen'e Ziyaret - Son Dakika


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